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Військові Повітряних сил показали, як збивали дрони РФ під час нічної атаки

Україна, Субота 08 лютого 2025 11:25
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Військові Повітряних сил показали, як збивали дрони РФ під час нічної атаки Фото: українські військові показали, як збивали дрони РФ під час атаки 8 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні 139 дронів в ніч на 8 лютого. Військові показали, як збивали ворожі БПЛА під час атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Бойова робота у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - йдеться у підписі до кадрів.

Атака РФ по Україні

Після опівночі 8 лютого окупанти запустили по Україні десятки дронів безпілотників-імітаторів. Українські військові нарахували майже 140 БПЛА, які РФ запустила одразу з п'яти напрямків.

Зокрема, через падіння уламків дронів є пошкодження в Дарницькому районі Києва. Також не без наслідків обійшлося і в Київській області.

Також загарбники атакували Суми. Там російський дрон атакував приватний будинок, почалася пожежа, але її вже погасили.

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