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Военные Воздушных сил показали, как сбивали дроны РФ во время ночной атаки

Украина, Суббота 08 февраля 2025 11:25
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Военные Воздушных сил показали, как сбивали дроны РФ во время ночной атаки Фото: украинские военные показали, как сбивали дроны РФ во время атаки 8 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 139 дронов в ночь на 8 февраля. Военные показали, как сбивали вражеские БПЛА во время атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - говорится в подписи к кадрам.

Атака РФ по Украине

После полуночи 8 февраля оккупанты запустили по Украине десятки дронов беспилотников-имитаторов. Украинские военные насчитали почти 140 БПЛА, которые РФ запустила сразу с пяти направлений.

В частности, из-за падения обломков дронов есть повреждения в Дарницком районе Киева. Также не без последствий обошлось и в Киевской области.

Также захватчики атаковали Сумы. Там российский дрон атаковал частный дом, начался пожар, но его уже погасили.

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