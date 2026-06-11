Військові показали удар по мосту в Крим та 50 вантажівках з пальним (яскраве відео)

Росіяни втратили останній цілий міст, який забезпечував ворожу логістику з тимчасово окупованого Криму. У ніч проти 11 червня Сили оборони паралізували цей важливий шлях в Армянську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.
За інформацією військових, серію влучних ударів по об'єкту було завдано в ніч проти 11 червня.
У зоні ураження поблизу мосту в Армянську на той момент було зосереджено до 50 ворожих вантажівок із боєкомплектом та пальним. Цей транспорт окупанти готували для відправки на Гуляйпільський напрямок.
Сам міст повністю вивели з ладу за допомогою засобів FirePoint. Повторного ураження споруда не потребує, оскільки важливий логістичний шлях ворога тепер повністю паралізовано.
Удари по окупантах стали результатом системної та комплексної роботи спільного мультидоменного центру "Фаланга" - 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2", Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.
Ця операція спрямована на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад російських військ, проти яких воюють українські захисники.
Наші військові наголосили, що відновлюють території не ціною життів, а за рахунок комплексної роботи, і анонсували продовження ударів.
Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України суттєво наростили інтенсивність ударів по маршрутах постачання окупантів на оперативній глибині. Російські загарбники вже визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через масовані та точні атаки безпілотників.
Зокрема, ключова для російської армії траса вздовж Азовського узбережжя Р-280 "Новоросія", яка сполучає Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Мелітополем та Кримом, фактично перетворилася на "дорогу смерті".
Через цілодобове полювання українських дронів обсяги військових перевезень ворога цим сухопутним коридором впали на понад 70%. Цей шлях був головним маршрутом в обхід вразливого Керченського мосту, але наразі рух там паралізовано, а вздовж дороги стоять десятки спалених паливозаправників.
Ефективно обходити російські системи ППО та РЕБ українським військовим допомагає штучний інтелект. За даними Міноборони, перерізана траса до Криму є роботою ШІ, оскільки на борт новітніх безпілотників встановлюють спеціалізовані комп'ютери та оптичні камери. Нейромережа в реальному часі сканує рельєф і порівнює його з супутниковими знімками, завдяки чому дрон самостійно орієнтується в просторі навіть за умов повного придушення навігації.
Окрім цього, ШІ самостійно ідентифікує силуети конкретної бойової техніки ворога, відрізняє її від макетів та автоматично наводить дрон на ціль для точного пікірування. Наразі для такої блокади на відстані до 150-200 км активно застосовуються американські безпілотники з ШІ Hornet, нові вітчизняні дрони Morrigan, а також технології дистанційного мінування.