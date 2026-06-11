Військові показали удар по мосту в Крим та 50 вантажівках з пальним (яскраве відео)

Блокада логістики РФ

Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України суттєво наростили інтенсивність ударів по маршрутах постачання окупантів на оперативній глибині. Російські загарбники вже визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через масовані та точні атаки безпілотників.

Зокрема, ключова для російської армії траса вздовж Азовського узбережжя Р-280 "Новоросія", яка сполучає Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Мелітополем та Кримом, фактично перетворилася на "дорогу смерті".

Через цілодобове полювання українських дронів обсяги військових перевезень ворога цим сухопутним коридором впали на понад 70%. Цей шлях був головним маршрутом в обхід вразливого Керченського мосту, але наразі рух там паралізовано, а вздовж дороги стоять десятки спалених паливозаправників.

Ефективно обходити російські системи ППО та РЕБ українським військовим допомагає штучний інтелект. За даними Міноборони, перерізана траса до Криму є роботою ШІ, оскільки на борт новітніх безпілотників встановлюють спеціалізовані комп'ютери та оптичні камери. Нейромережа в реальному часі сканує рельєф і порівнює його з супутниковими знімками, завдяки чому дрон самостійно орієнтується в просторі навіть за умов повного придушення навігації.

Окрім цього, ШІ самостійно ідентифікує силуети конкретної бойової техніки ворога, відрізняє її від макетів та автоматично наводить дрон на ціль для точного пікірування. Наразі для такої блокади на відстані до 150-200 км активно застосовуються американські безпілотники з ШІ Hornet, нові вітчизняні дрони Morrigan, а також технології дистанційного мінування.