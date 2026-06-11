Военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим (яркое видео)

Блокада логистики РФ

Напомним, в последнее время Силы обороны Украины существенно нарастили интенсивность ударов по маршрутам снабжения оккупантов на оперативной глубине. Российские захватчики уже признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за массированных и точных атак беспилотников.

В частности, ключевая для российской армии трасса вдоль Азовского побережья Р-280 "Новороссия", которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Мелитополем и Крымом, фактически превратилась в "дорогу смерти".

Из-за круглосуточной охоты украинских дронов объемы военных перевозок врага этим сухопутным коридором упали более чем на 70%. Этот путь был главным маршрутом в обход уязвимого Керченского моста, но сейчас движение там парализовано, а вдоль дороги стоят десятки сожженных топливозаправщиков.

Эффективно обходить российские системы ПВО и РЭБ украинским военным помогает искусственный интеллект. По данным Минобороны, перерезанная трасса в Крым является работой ИИ, поскольку на борт новейших беспилотников устанавливают специализированные компьютеры и оптические камеры. Нейросеть в реальном времени сканирует рельеф и сравнивает его со спутниковыми снимками, благодаря чему дрон самостоятельно ориентируется в пространстве даже в условиях полного подавления навигации.

Кроме этого, ИИ самостоятельно идентифицирует силуэты конкретной боевой техники врага, отличает ее от макетов и автоматически наводит дрон на цель для точного пикирования. Сейчас для такой блокады на расстоянии до 150-200 км активно применяются американские беспилотники с ИИ Hornet, новые отечественные дроны Morrigan, а также технологии дистанционного минирования.