Військові показали удар по мосту в Крим та 50 вантажівках з пальним (яскраве відео)

Росіяни втратили останній цілий міст, який забезпечував ворожу логістику з тимчасово окупованого Криму. У ніч проти 11 червня Сили оборони паралізували цей важливий шлях в Армянську.

Що відомо про знищення логістики РФ

За інформацією військових, серію влучних ударів по об'єкту було завдано в ніч проти 11 червня.

У зоні ураження поблизу мосту в Армянську на той момент було зосереджено до 50 ворожих вантажівок із боєкомплектом та пальним. Цей транспорт окупанти готували для відправки на Гуляйпільський напрямок.

Сам міст повністю вивели з ладу за допомогою засобів FirePoint. Повторного ураження споруда не потребує, оскільки важливий логістичний шлях ворога тепер повністю паралізовано.

Хто провів успішну операцію

Удари по окупантах стали результатом системної та комплексної роботи спільного мультидоменного центру "Фаланга" - 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2", Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Ця операція спрямована на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад російських військ, проти яких воюють українські захисники.

Наші військові наголосили, що відновлюють території не ціною життів, а за рахунок комплексної роботи, і анонсували продовження ударів.