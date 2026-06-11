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Военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим (яркое видео)

21:35 11.06.2026 Чт
3 мин
Популярная трасса превратилась в "дорогу смерти" для оккупантов
aimg Сергей Козачук
Военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим (яркое видео) Фото иллюстративное: ВСУ обнародовали кадры ликвидации логистического пути врага в Армянске (Getty Images)
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Россияне потеряли последний целый мост, который обеспечивал вражескую логистику с временно оккупированного Крыма. В ночь на 11 июня Силы обороны парализовали этот важный путь в Армянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло.

Что известно об уничтожении логистики РФ

По информации военных, серия точных ударов по объекту была нанесена в ночь на 11 июня.

В зоне поражения вблизи моста в Армянске на тот момент было сосредоточено до 50 вражеских грузовиков с боекомплектом и горючим. Этот транспорт оккупанты готовили для отправки на Гуляйпольское направление.

Сам мост полностью вывели из строя с помощью средств FirePoint. В повторном поражении сооружение не нуждается, поскольку важный логистический путь врага теперь полностью парализован.

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Кто провел успешную операцию

Удары по оккупантам стали результатом системной и комплексной работы совместного мультидоменного центра "Фаланга" - 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2", Центра специальных операций "Альфа" СБУ.

Эта операция направлена на обескровливание 37-й и 64-й мотострелковых бригад российских войск, против которых воюют украинские защитники.

Наши военные подчеркнули, что восстанавливают территории не ценой жизней, а за счет комплексной работы, и анонсировали продолжение ударов.

Блокада логистики РФ

Напомним, в последнее время Силы обороны Украины существенно нарастили интенсивность ударов по маршрутам снабжения оккупантов на оперативной глубине. Российские захватчики уже признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за массированных и точных атак беспилотников.

В частности, ключевая для российской армии трасса вдоль Азовского побережья Р-280 "Новороссия", которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Мелитополем и Крымом, фактически превратилась в "дорогу смерти".

Из-за круглосуточной охоты украинских дронов объемы военных перевозок врага этим сухопутным коридором упали более чем на 70%. Этот путь был главным маршрутом в обход уязвимого Керченского моста, но сейчас движение там парализовано, а вдоль дороги стоят десятки сожженных топливозаправщиков.

Эффективно обходить российские системы ПВО и РЭБ украинским военным помогает искусственный интеллект. По данным Минобороны, перерезанная трасса в Крым является работой ИИ, поскольку на борт новейших беспилотников устанавливают специализированные компьютеры и оптические камеры. Нейросеть в реальном времени сканирует рельеф и сравнивает его со спутниковыми снимками, благодаря чему дрон самостоятельно ориентируется в пространстве даже в условиях полного подавления навигации.

Кроме этого, ИИ самостоятельно идентифицирует силуэты конкретной боевой техники врага, отличает ее от макетов и автоматически наводит дрон на цель для точного пикирования. Сейчас для такой блокады на расстоянии до 150-200 км активно применяются американские беспилотники с ИИ Hornet, новые отечественные дроны Morrigan, а также технологии дистанционного минирования.

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