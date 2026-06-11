Военные показали удар по мосту в Крым и 50 грузовикам с горючим (яркое видео)

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Россияне потеряли последний целый мост, который обеспечивал вражескую логистику с временно оккупированного Крыма. В ночь на 11 июня Силы обороны парализовали этот важный путь в Армянске.

Что известно об уничтожении логистики РФ По информации военных, серия точных ударов по объекту была нанесена в ночь на 11 июня. В зоне поражения вблизи моста в Армянске на тот момент было сосредоточено до 50 вражеских грузовиков с боекомплектом и горючим. Этот транспорт оккупанты готовили для отправки на Гуляйпольское направление. Сам мост полностью вывели из строя с помощью средств FirePoint. В повторном поражении сооружение не нуждается, поскольку важный логистический путь врага теперь полностью парализован. Читайте также: Перерезанная трасса в Крым - работа ИИ: в Минобороны рассказали об особых дронах Кто провел успешную операцию Удары по оккупантам стали результатом системной и комплексной работы совместного мультидоменного центра "Фаланга" - 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2", Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Эта операция направлена на обескровливание 37-й и 64-й мотострелковых бригад российских войск, против которых воюют украинские защитники. Наши военные подчеркнули, что восстанавливают территории не ценой жизней, а за счет комплексной работы, и анонсировали продолжение ударов.