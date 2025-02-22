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Військові показали роботу платформи "Воля-Е для евакуації поранених (відео)

Україна, Субота 22 лютого 2025 15:47
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Військові показали роботу платформи "Воля-Е для евакуації поранених (відео) Фото: військові показали випробування "Воля-Е" (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Каріна Левицька

Військові показали випробування роботизованої платформи "Воля-Е". Даний винахід призначений для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" провели випробовування логістично-евакуаційної платформи", - наголосили військові.

Вони зауважили, що платформа була придбана норвезьким благодійним фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Ця благодійна організація провела збір і відправку в Україну транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон.

Призначення роботизованої платформи "Воля-Е"

Головне призначення роботизованої платформи з промовистою назвою "Воля-Е" - вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак.

"В бойових умовах, коли рахунок йде на секунди, подібні наземні дрони стають буквально платформами життя, що допомагають врятувати життя наших воїнів", - підкреслили в "Хортиці".

Як зазначив заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ "Хортиця" полковник медичної служби Костянтин Кіщук, після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації "Воля-Е".

Нагадаємо, що в травні минулого року Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що минулого року Міноборони дозволило експлуатацію відразу кількох наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

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Хортица Евакуація Війна Росії проти України
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