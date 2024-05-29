Міноборони провело випробування техніки для евакуації з поля бою (фото)

Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, під час евакуації кожна година зволікання може коштувати життя поранених бійців.

Під час демонстрації у випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників. Зокрема були продемонстровані автомобільна техніка й наземні роботизовані платформи.

Фото: Міноборони провело випробування техніки для евакуації з поля бою (mil.gov.ua)

"Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження", - розповів заступник директора Департаменту охорони здоров'я Міноборони капітан медичної служби Олександр Данилюк.

Виробництво в Україні

Лише нещодавно Міноборони дозволило експлуатацію дев'яти наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Усі вони призначені для виконання різних завдань. Як приклад, деякі з них є носіями системи озброєння.

Зокрема в Україні планують почати власне виробництво обладнання для гуманітарного розмінування територій.