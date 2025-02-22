Военные показали работу платформы "Воля-Е для эвакуации раненых (видео)

Военные показали испытания роботизированной платформы "Воля-Е". Данное изобретение предназначено для эвакуации раненых с поля боя.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" провели испытания логистически-эвакуационной платформы", - отметили военные.

Они отметили, что платформа была приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн норвежских крон.

Назначение роботизированной платформы "Воля-Е"

Главное назначение роботизированной платформы с красноречивым названием "Воля-Е" - вывезти раненого к точке эвакуации, где будет ждать медэвак.

"В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные наземные дроны становятся буквально платформами жизни, которые помогают спасти жизни наших воинов", - подчеркнули в "Хортице".

Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ "Хортица" полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации "Воля-Е".