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Военные показали работу платформы "Воля-Е для эвакуации раненых (видео)

Украина, Суббота 22 февраля 2025 15:47
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Военные показали работу платформы "Воля-Е для эвакуации раненых (видео) Фото: военные показали испытания "Воля-Е" (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Карина Левицкая

Военные показали испытания роботизированной платформы "Воля-Е". Данное изобретение предназначено для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" провели испытания логистически-эвакуационной платформы", - отметили военные.

Они отметили, что платформа была приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн норвежских крон.

Назначение роботизированной платформы "Воля-Е"

Главное назначение роботизированной платформы с красноречивым названием "Воля-Е" - вывезти раненого к точке эвакуации, где будет ждать медэвак.

"В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные наземные дроны становятся буквально платформами жизни, которые помогают спасти жизни наших воинов", - подчеркнули в "Хортице".

Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ "Хортица" полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации "Воля-Е".

Напомним, что в мае прошлого года Министерство обороны Украины вместе с Министерством вопросов стратегических отраслей промышленности и Генеральным штабом провели испытания роботизированной техники, которая предназначена для эвакуации с поля боя.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в прошлом году Минобороны разрешило эксплуатацию сразу нескольких наземных роботизированных комплексов украинского производства.

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