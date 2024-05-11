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Міноборони України дозволило експлуатацію дев'яти наземних роботів: що про них відомо

Субота 11 травня 2024 03:56
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Міноборони України дозволило експлуатацію дев'яти наземних роботів: що про них відомо Фото: Міноборони України дозволило експлуатацію дев'яти наземних роботів (t.me_zedigital)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони України з початку року кодифіковано та допустило до експлуатації у Силах оборони України дев'ять наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Роль безпілотних систем на полі бою збільшується, сьогодні вони виконують широкий спектр завдань, поступово мінімізуючи присутність людини на лінії фронту. Багато вітчизняних виробників зараз сфокусовано на виробництві роботизованих систем з метою підвищення здібностей ЗСУ", - заявив начальник управління МОУ полковник Володимир Рочняк.

За його словами, кодифіковані безпілотні платформи призначені для виконання різних завдань на полі бою. Деякі є носіями системи озброєння, зокрема, кулеметів різних калібрів. Ці бойові роботи дозволяють нашим воїнам з укриття дистанційно вести вогонь по супротивнику, що оберігає їх від поранень та загибелі.

Серед кодифікованих цього року безпілотних наземних комплексів також є роботи для евакуації поранених з поля бою, виконання логістичних завдань, мінування та розмінування.

Зазначається, що кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дозволяє закуповувати цю зброю коштом із державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Роботи у ЗСУ

Українські військові останнім часом для виконання бойових завдань використовують наземні роботи.

Так, у квітні захисники України за допомогою наземного робота змогли підкласти вибухівку на позиції росіян та ліквідувати їх, військові використали наземний робот із позивним "Динамо".

Раніше українські військові показали, як використовуються на фронті автоматичні роботизовані системи. Завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Також у ЗСУ розповідали, що тестують на фронті універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

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