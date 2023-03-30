Військові показали, як виглядає Бахмут після важких місяців боїв (відео)

Українські захисники показали, як виглядає місто-фортеця Бахмут в Донецькій області після 9 місяців запеклих боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ.

Військові проїхалися безлюдними вулицями Бахмута. По обидві сторони дороги видніються зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки. Проте українські бійці мужньо тримають місто.

Нагадаємо, раніше у Генштабу повідомили, що росіяни досягли часткового успіху у Бахмутському районі.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський пояснював, чому важливо втримати Бахмут.

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