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Військові показали, як виглядає Бахмут після важких місяців боїв (відео)

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Бахмут, Четвер 30 березня 2023 16:41
Військові показали, як виглядає Бахмут після важких місяців боїв (відео) Ілюстративне фото: військові показали, як виглядає Бахмут після важких місяців боїв (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники показали, як виглядає місто-фортеця Бахмут в Донецькій області після 9 місяців запеклих боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ.

Військові проїхалися безлюдними вулицями Бахмута. По обидві сторони дороги видніються зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки. Проте українські бійці мужньо тримають місто.

Нагадаємо, раніше у Генштабу повідомили, що росіяни досягли часткового успіху у Бахмутському районі.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський пояснював, чому важливо втримати Бахмут.

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