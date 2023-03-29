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"Може бути тиск до компромісу". Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут

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Київ, Середа 29 березня 2023 08:52
"Може бути тиск до компромісу". Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Оборона Бахмута є важливою для України з військового та політичного боку. Оскільки втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Він заявив, що у разі втрати Бахмута російський диктатор Володимир Путін обов'язково використає цю "перемогу" у своїх інтересах. За словами Зеленський, глава Кремля "продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану".

"Якщо він відчує кров - відчує запах, що ми слабкі - він буде штовхати, штовхати, штовхати", - заявив президент України.

Зеленський припускає, що тиск від поразки в Бахмуті буде швидким: як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України.

"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", - сказав глава держави.

Президент додав, що наразі він не відчуває такого тиску ні з боку партнерів, ні з боку українців.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що окупанти намагаються сконцентрувати свої найбільші сили для штурмів Бахмута та хочуть розглядати бої за місто як так звану "апокаліптичну подію".

Проте у ЗСУ зазначають, що протягом останніх днів фіксують зменшення кількості атак з боку росіян у Бахмуті.

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