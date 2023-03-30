Военные показали, как выглядит Бахмут после тяжелых месяцев боев (видео)

Украинские защитники показали, как выглядит город-крепость Бахмут в Донецкой области после 9 месяцев ожесточенных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Военные проехались по безлюдным улицам Бахмута. По обе стороны дороги виднеются разрушенные в результате российских обстрелов дома. Однако украинские бойцы мужественно удерживают город.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что россияне добились частичного успеха в Бахмутском районе.

При этом министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему важно удержать Бахмут.

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