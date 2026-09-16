Військові показали, як "Стугна-П" збиває ворожі дрони (відео)

Український 1021-й зенітний артилерійський полк адаптував протитанкові керовані ракети "Стугна-П" для боротьби з російськими ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 1021-го зенітного артилерійського полку.
13 вересня 2026 року 1021-й зенітний артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ показав збиття ворожого дрона з ПТРК "Стугна-П", яка початково створювалася для боротьби з бронетехнікою.
Демонстрація відбулася лише через п'ять днів після того, як розробник комплексу - конструкторське бюро "Луч" - представив на виставці MSPO-2026 у Польщі нову зенітну ракету РК-2ПЗ калібром 130 мм.
Українське КБ "Луч" тоді вперше показало зенітну ракету РК-2ПЗ, створену на базі протитанкового комплексу "Бар'єр", повідомляло видання "Мілітарний".
Ракета розроблена для комплексу "Десна" та модернізованої "Стріли-10" і вже застосовується на фронті. Вона зберігає принцип керування базової протитанкової ракети - лазерний промінь передає команди на приймач у кормовій частині; після візуального захоплення цілі оператор запускає ракету, а система веде її до ураження.
Підрив відбувається безконтактно за сигналом бортових датчиків або при прямому влучанні.
РК-2ПЗ важить 29 кг і несе осколково-фугасну частину масою 6,1 кг. Точні характеристики та типові цілі виробник не розкриває, проте протитанкова версія мала дозвукову швидкість 200–220 м/с. Цього не досить для збиття крилатих ракет, але достатньо для перехоплення повільних дронів.
На виставці MSPO-2026 у Польщі компанія Ukrspecsystems офіційно представила свій баражуючий боєприпас RAM-2X з Х-подібним крилом. Новинка вже добре відома на фронті, та має понад 400 підтверджених знищених цілей.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, кількість уражень ворожих цілей із застосуванням ШІ-донаведення в Україні зросла з початку року вдесятеро. Brave1 та Головне управління озброєння і військової техніки Міноборони провели перше масштабне випробування модулів автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях за єдиним сценарієм.