Український дрон RAM-2X з Х-подібним крилом показали вперше: фото новинки

Компанія Ukrspecsystems офіційно представила свій баражуючий боєприпас RAM-2X з Х-подібним крилом. Новинка вже добре відома на фронті, та має понад 400 підтверджених знищених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За словами розробників, RAM-2X – це баражуючий боєприпас із X-подібним крилом. На відміну від більшості релізів, ця система вже зарекомендувала себе серед військових.

Зазначається, що два роки поспіль дрон фігурував у безлічі благодійних зборів від фондів, а також на відео бойової роботи. Але через безпекові обмеження вона залишалася анонімною.

"Між 2024 і 2026 роками підрозділи Сил оборони України, озброєні барражуючими боєприпасами сімейства RAM, завдали ударів по тисячах ворожих цілей. Окремо виділявся один клас цілей: протиповітряна оборона окупантів. Пускові установки, пошуково-навідні радіолокаційні станції, перевантажувачі, командні пункти батальйонів", - додали у компанії.

Так, десятки підрозділів виконували роботу зі знищення ППО. Таким чином, відомо понад 410 підтверджених ударів по цілях протиповітряної оборони, кожен з яких зафіксовано на відео.

Окрім того, Ukrspecsystems відкрив власний X-Архів – добірку розсекречених відео уражень, які виконали підрозділи Сил оборони на системах RAM. Матеріали передали самі військові, вони ж дали дозвіл зняти гриф.