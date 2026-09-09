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Україна показала ракету РК-19, що збиватиме авіацію: які ракети замінить

08:41 09.09.2026 Ср
2 хв
Що відомо про нову українську зенітну ракету РК-19 для комплексу "Оса-АКМ"?
aimg Лев Шевченко
Україна показала ракету РК-19, що збиватиме авіацію: які ракети замінить Фото: "Оса-АКМ" (Повітряні сили ЗСУ)
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Зенітна ракета РК-19, яку показали на стенді "УкрОборонПром" на виставці MSPO у Польщі, призначена для використання у складі комплексу "Оса-АКМ" - для заміни радянських ракет серії 9М33, запаси яких у ЗСУ вичерпуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Характеристики ракети РК-19

Ракету вперше представили у відеопривітанні Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня зброяра у квітні 2026 року.

Дальність перехоплення цілей становить до 10 кілометрів, а максимальна висота ураження - до 5 кілометрів. Максимальна швидкість польоту сягає 600 метрів на секунду.

Україна показала ракету РК-19, що збиватиме авіацію: які ракети замінить

Фото: РК-19 на виставці MSPO ("Мілітарний")

Як і радянські аналоги, РК-19 використовує радіокомандну систему наведення. Маса пускового контейнера разом із ракетою становить 163 кілограми, а його габарити - 3255×320×303 мм. Маса бойової частини ракети становить 14,3 кілограма.

Україна показала ракету РК-19, що збиватиме авіацію: які ракети замінить

Фото: РК-19 на виставці MSPO ("Мілітарний")

Чим озброєні розрахунки "Оса-АКМ" зараз

"Оса-АКМ" - всепогодний радянський зенітний ракетний комплекс, призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від авіації та крилатих ракет. Саме ця модифікація становить основу парку ЗРК цього типу, що перебувають на озброєнні українських військових.

Самохідна пускова установка ЗРК у повному бойовому спорядженні оснащена шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3. Ракета 9М33М3 має масу 126,3 кг, з яких 15 кг припадає на бойову частину. Її довжина становить 3158 мм, діаметр корпусу - 206 мм, а розмах крил - 650 мм. Наведення здійснюється за допомогою радіокомандної системи.

Максимальна швидкість польоту ракети сягає 500 м/с. Дальність виявлення цілі становить до 45 км. Зона ураження за дальністю - від 1500 до 10 000 м, за висотою - від 25 до 5000 м, а за курсовим параметром - ±6000 м. Ракета здатна уражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 500 м/с, та маневрують із перевантаженням до 8 одиниць.

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Дефіцит боєприпасів для протиповітряної оборони цього року має системний характер: у серпні президент заявив, що постачання ракет для ППО скоротилося втричі порівняно з 2025 роком, і йдеться не лише про літній період, а про всі попередні місяці.

На тлі нестачі штатних боєприпасів українські розробники також шукають альтернативні рішення для протидії повітряним загрозам. Так, учасники платформи Brave1 нещодавно показали технологію перехоплення російських ракет-дронів "Бандероль", яка суттєво дешевша за саму ракету противника.

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