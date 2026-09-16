Военные показали, как "Стугна-П" сбивает вражеские дроны (видео)

Украинский 1021-й зенитный артиллерийский полк адаптировал противотанковые управляемые ракеты "Стугна-П" для борьбы с российскими ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 1021-го зенитного артиллерийского полка.
13 сентября 2026 года 1021-й зенитный артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ показал сбитие вражеского дрона с ПТРК "Стугна-П", первоначально создававшейся для борьбы с бронетехникой.
Демонстрация состоялась лишь через пять дней после того, как разработчик комплекса - конструкторское бюро "Луч" - представил на выставке MSPO-2026 в Польше новую зенитную ракету РК-2ПЗ калибром 130 мм.
Украинское КБ "Луч" тогда впервые показало зенитную ракету РК-2ПЗ, созданную на базе противотанкового комплекса "Барьер", сообщало издание "Милитарный".
Ракета разработана для комплекса "Десна" и модернизированной "Стрелы-10" и уже применяется на фронте. Она сохраняет принцип управления базовой противотанковой ракеты - лазерный луч передает команды на приемник в кормовой части; после визуального захвата цели оператор запускает ракету, а система ведет ее к поражению.
Подрыв происходит бесконтактно по сигналу бортовых датчиков или при прямом попадании.
РК-2ПЗ весит 29 кг и несет осколочно-фугасную часть массой 6,1 кг. Точные характеристики и типовые цели изготовитель не раскрывает, однако противотанковая версия имела дозвуковую скорость 200-220 м/с. Этого недостаточно для сбивания крылатых ракет, но достаточно для перехвата медленных дронов.
На выставке MSPO-2026 в Польше компания Ukrspecsystems официально представила свой боражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Новинка уже хорошо известна на фронте и имеет более 400 подтвержденных уничтоженных целей.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество поражений враждебных целей с применением ИИ-донаведения в Украине выросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.