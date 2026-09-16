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Военные показали, как "Стугна-П" сбивает вражеские дроны (видео)

12:20 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: ПТРК "Стугна" (скриншот с видео)

Украинский 1021-й зенитный артиллерийский полк адаптировал противотанковые управляемые ракеты "Стугна-П" для борьбы с российскими ударными дронами.

Как "Стугна-П" превратилась в средство ПВО

13 сентября 2026 года 1021-й зенитный артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ показал сбитие вражеского дрона с ПТРК "Стугна-П", первоначально создававшейся для борьбы с бронетехникой.

Демонстрация состоялась лишь через пять дней после того, как разработчик комплекса - конструкторское бюро "Луч" - представил на выставке MSPO-2026 в Польше новую зенитную ракету РК-2ПЗ калибром 130 мм.

Украинское КБ "Луч" тогда впервые показало зенитную ракету РК-2ПЗ, созданную на базе противотанкового комплекса "Барьер", сообщало издание "Милитарный".

Ракета разработана для комплекса "Десна" и модернизированной "Стрелы-10" и уже применяется на фронте. Она сохраняет принцип управления базовой противотанковой ракеты - лазерный луч передает команды на приемник в кормовой части; после визуального захвата цели оператор запускает ракету, а система ведет ее к поражению.

Подрыв происходит бесконтактно по сигналу бортовых датчиков или при прямом попадании.

РК-2ПЗ весит 29 кг и несет осколочно-фугасную часть массой 6,1 кг. Точные характеристики и типовые цели изготовитель не раскрывает, однако противотанковая версия имела дозвуковую скорость 200-220 м/с. Этого недостаточно для сбивания крылатых ракет, но достаточно для перехвата медленных дронов.

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На выставке MSPO-2026 в Польше компания Ukrspecsystems официально представила свой боражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Новинка уже хорошо известна на фронте и имеет более 400 подтвержденных уничтоженных целей.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество поражений враждебных целей с применением ИИ-донаведения в Украине выросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.

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