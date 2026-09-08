Дрон сам знаходить і знищує ціль: в Україні вперше масштабно випробували ШІ-донаведення
Кількість уражень ворожих цілей із застосуванням ШІ-донаведення в Україні зросла з початку року вдесятеро. Brave1 та Головне управління озброєння і військової техніки Міноборони провели перше масштабне випробування модулів автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях за єдиним сценарієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.
Як проходили випробування
Тестувалися мультироторні дрони розміром від 10 дюймів із корисним навантаженням не менше 2 кг. За умовами сценарію безпілотник мав пролетіти 2 км, захопити рухому ціль із відстані понад 500 метрів і вразити її повністю автономно - без втручання пілота, який прибирав руки з пульта керування.
Кожна команда-учасниця мала до трьох спроб, а успішним випробування вважалося за умови ураження цілі щонайменше двічі з трьох.
Скільки компаній пройшли випробування
За результатами тестування 6 із 7 компаній-учасниць успішно пройшли випробування й отримали рекомендації для закупівлі. У Brave1 наголосили, що глобальна мета ініціативи - максимально розповсюдити технології автоматичного донаведення на базі штучного інтелекту та машинного зору серед військових підрозділів.
Рішення про застосування цієї функції під час конкретних місій ухвалюватимуть безпосередньо самі військові.
Тема автономного ШІ-донаведення для дронів у 2026 році виходить на новий рівень і в інших сегментах безпілотних систем. Так, дрони-перехоплювачі "Шахедів" також дедалі активніше покладаються на систему автоматичного донаведення: після захоплення цілі оператором перехоплювач самостійно йде на ворожий дрон, що дозволяє йому долітати до цілі попри складні погодні умови, дію РЕБ чи можливу похибку людини.
Під час нещодавнього онлайн-демо оборонних технологій Brave1 виробники представили низку нових рішень для FPV-дронів, зокрема модулі донаведення та розпізнавання цілей, а також перші модульні FPV-дрони зі змінними частотами та блоками, що дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища на фронті.