Дрон сам знаходить і знищує ціль: в Україні вперше масштабно випробували ШІ-донаведення

Кількість уражень ворожих цілей із застосуванням ШІ-донаведення в Україні зросла з початку року вдесятеро. Brave1 та Головне управління озброєння і військової техніки Міноборони провели перше масштабне випробування модулів автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях за єдиним сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1 .

Як проходили випробування

Тестувалися мультироторні дрони розміром від 10 дюймів із корисним навантаженням не менше 2 кг. За умовами сценарію безпілотник мав пролетіти 2 км, захопити рухому ціль із відстані понад 500 метрів і вразити її повністю автономно - без втручання пілота, який прибирав руки з пульта керування.

Кожна команда-учасниця мала до трьох спроб, а успішним випробування вважалося за умови ураження цілі щонайменше двічі з трьох.

Скільки компаній пройшли випробування

За результатами тестування 6 із 7 компаній-учасниць успішно пройшли випробування й отримали рекомендації для закупівлі. У Brave1 наголосили, що глобальна мета ініціативи - максимально розповсюдити технології автоматичного донаведення на базі штучного інтелекту та машинного зору серед військових підрозділів.

Рішення про застосування цієї функції під час конкретних місій ухвалюватимуть безпосередньо самі військові.