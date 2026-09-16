Військові показали, як "Стугна-П" збиває ворожі дрони (відео)

Як "Стугна-П" перетворилася на засіб ППО

13 вересня 2026 року 1021-й зенітний артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ показав збиття ворожого дрона з ПТРК "Стугна-П", яка початково створювалася для боротьби з бронетехнікою.

Демонстрація відбулася лише через п'ять днів після того, як розробник комплексу - конструкторське бюро "Луч" - представив на виставці MSPO-2026 у Польщі нову зенітну ракету РК-2ПЗ калібром 130 мм.

Українське КБ "Луч" тоді вперше показало зенітну ракету РК-2ПЗ, створену на базі протитанкового комплексу "Бар'єр", повідомляло видання "Мілітарний".

Ракета розроблена для комплексу "Десна" та модернізованої "Стріли-10" і вже застосовується на фронті. Вона зберігає принцип керування базової протитанкової ракети - лазерний промінь передає команди на приймач у кормовій частині; після візуального захоплення цілі оператор запускає ракету, а система веде її до ураження.

Підрив відбувається безконтактно за сигналом бортових датчиків або при прямому влучанні.

РК-2ПЗ важить 29 кг і несе осколково-фугасну частину масою 6,1 кг. Точні характеристики та типові цілі виробник не розкриває, проте протитанкова версія мала дозвукову швидкість 200–220 м/с. Цього не досить для збиття крилатих ракет, але достатньо для перехоплення повільних дронів.