Росія продовжує полювання на потяги: під удар потрапив рейс "Київ-Миколаїв"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

У компанії наголосили, що найголовніше – безпека людей. Для пасажирів, яким необхідно продовжити поїздку, разом із Миколаївською ОВА організують автобусні трансфери до Миколаєва.

"Всі цілі – це найголовніше", - зазначили в "Укрзалізниці". Там також подякували колегам за чітку та злагоджену роботу.

Атака пасажирських поїздів "Укрзалізниці": що відомо

Зазначимо, що 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда Волині. Удар стався неподалік кордону України з Польщею, чим викликав прецедент.

Нагадаємо, що 8 вересня у Запорізькій області російський безпілотник атакував пасажирський потяг, який зупинили через загрозу удару. Пасажирів встигли евакуювати, проте внаслідок атаки загинув залізничник. Того ж дня російські війська вдарили по приміському дизель-поїзді на Сумщині.

Також, у ніч на 1 вересня російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та іншим об'єктам залізничної інфраструктури у Києві. Внаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них були співробітниками "Укрзалізниці".