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Росія продовжує полювання на потяги: під удар потрапив рейс "Київ-Миколаїв"

08:57 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Росія продовжує полювання на потяги: під удар потрапив рейс "Київ-Миколаїв" Ілюстративне фото: поїзд (0532.ua)
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Російські військові вранці 16 вересня атакували потяг №122 "Київ-Миколаїв". Завдяки своєчасному попередженню пасажирів та залізничні бригади встигли евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

У компанії наголосили, що найголовніше – безпека людей. Для пасажирів, яким необхідно продовжити поїздку, разом із Миколаївською ОВА організують автобусні трансфери до Миколаєва.

"Всі цілі – це найголовніше", - зазначили в "Укрзалізниці". Там також подякували колегам за чітку та злагоджену роботу.

Атака пасажирських поїздів "Укрзалізниці": що відомо

Зазначимо, що 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда Волині. Удар стався неподалік кордону України з Польщею, чим викликав прецедент.

Нагадаємо, що 8 вересня у Запорізькій області російський безпілотник атакував пасажирський потяг, який зупинили через загрозу удару. Пасажирів встигли евакуювати, проте внаслідок атаки загинув залізничник. Того ж дня російські війська вдарили по приміському дизель-поїзді на Сумщині.

Також, у ніч на 1 вересня російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та іншим об'єктам залізничної інфраструктури у Києві. Внаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них були співробітниками "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що ранішеросійські війська атакували безпілотником потяг №53/54 "Одеса-Дніпро" на одній із станцій Придніпровської залізниці. Пасажирів та залізничників встигли евакуювати до удару, тож ніхто з них не постраждав.

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