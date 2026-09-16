ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Военные показали, как "Стугна-П" сбивает вражеские дроны (видео)

12:20 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Военные показали, как "Стугна-П" сбивает вражеские дроны (видео) Фото: ПТРК "Стугна" (скриншот с видео)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский 1021-й зенитный артиллерийский полк адаптировал противотанковые управляемые ракеты "Стугна-П" для борьбы с российскими ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 1021-го зенитного артиллерийского полка.

Как "Стугна-П" превратилась в средство ПВО

13 сентября 2026 года 1021-й зенитный артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ показал сбитие вражеского дрона с ПТРК "Стугна-П", первоначально создававшейся для борьбы с бронетехникой.

Демонстрация состоялась лишь через пять дней после того, как разработчик комплекса - конструкторское бюро "Луч" - представил на выставке MSPO-2026 в Польше новую зенитную ракету РК-2ПЗ калибром 130 мм.

Украинское КБ "Луч" тогда впервые показало зенитную ракету РК-2ПЗ, созданную на базе противотанкового комплекса "Барьер", сообщало издание "Милитарный".

Ракета разработана для комплекса "Десна" и модернизированной "Стрелы-10" и уже применяется на фронте. Она сохраняет принцип управления базовой противотанковой ракеты - лазерный луч передает команды на приемник в кормовой части; после визуального захвата цели оператор запускает ракету, а система ведет ее к поражению.

Подрыв происходит бесконтактно по сигналу бортовых датчиков или при прямом попадании.

РК-2ПЗ весит 29 кг и несет осколочно-фугасную часть массой 6,1 кг. Точные характеристики и типовые цели изготовитель не раскрывает, однако противотанковая версия имела дозвуковую скорость 200-220 м/с. Этого недостаточно для сбивания крылатых ракет, но достаточно для перехвата медленных дронов.

Читайте также: Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит

На выставке MSPO-2026 в Польше компания Ukrspecsystems официально представила свой боражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Новинка уже хорошо известна на фронте и имеет более 400 подтвержденных уничтоженных целей.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество поражений враждебных целей с применением ИИ-донаведения в Украине выросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Россия продолжает охоту на поезда: под удар попал рейс "Киев-Николаев"
Россия продолжает охоту на поезда: под удар попал рейс "Киев-Николаев"
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом