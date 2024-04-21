Військові показали, як проходить випробовування безпілотника Vampire (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що російські війська, намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області. Для цього бійці використовують тактику, як раніше в Авдіївці.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ситуація на сході України загострилася. За його словами, росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.

Попри те, що за словами українських військових, вони контролюють ситуацію у місті Часів Яр, окупанти все одно не припиняють штурмів.

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