Ситуація повністю контрольована, окупантів в Часовому Яру немає, - ЗСУ

Українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр Донецької області. При цьому окупанти не припиняють штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі речника ОК "Хортиця"Назара Волошина, офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафона.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", - сказав Волошин.

Тактика ворога та дії ЗСУ

Як зазначив спікер ОК "Хортиця", штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують як за підтримки як дронів, так і артилерії.

"Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", - додав він.

Водночас українські сили продовжують тримати позиції.

"Сьогодні ми там (у Часовому Яру, - ред) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", - розповів Калашніков.

Поїздка Зеленського у Донецьку область

Президент України Володимир Зеленський з'їздив до Донецької області 19 квітня. Він, зокрема, перевірив будівництво фортифікацій. Також президент відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр.

Поїздка Зеленського до Донецької області відбулася практично через тиждень після того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що ситуація на східному фронті загострилася.

Зазначимо, що за даними на 21 квітня за добу лише на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак. При цьому окупанти залучають важку бронетехніку для штурмів позицій ЗСУ на цій ділянці фронту.