Военные показали, как проходит испытание беспилотника Vampire (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что российские войска пытаются захватить Времен Яр в Донецкой области. Для этого бойцы используют тактику, как раньше в Авдеевке.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на востоке Украины обострилась. По его словам, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.

Несмотря на то, что, по словам украинских военных, они контролируют ситуацию в городе Часов Яр, оккупанты все равно не прекращают штурмов.

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