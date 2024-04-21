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Военные показали, как проходит испытание беспилотника Vampire (видео)

Фото: военные провели испытание беспилотнику Vampire (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные показали, как беспилотник Vampire показал себя на полигоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Военные сообщили, что украинский беспилотник Vampire, который испуганные россияне называют Баба Яга, способен нести 15 килограммов груза, и пролетать на расстояние до 10 километров.

"Испытание новых сбросов для Vampire - фугасного и кумулятивного осколочных снарядов, как они показали себя на полигон", - объяснили в Силах обороны юга.

Ситуация на фронте

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что российские войска пытаются захватить Времен Яр в Донецкой области. Для этого бойцы используют тактику, как раньше в Авдеевке.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на востоке Украины обострилась. По его словам, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.

Несмотря на то, что, по словам украинских военных, они контролируют ситуацию в городе Часов Яр, оккупанты все равно не прекращают штурмов.

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