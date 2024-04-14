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Росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня, ЗСУ посилюють оборону, - Сирський

Часів Яр, Неділя 14 квітня 2024 11:40
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Росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня, ЗСУ посилюють оборону, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російським військам наказали захопити місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. ЗСУ посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас. Захоплення Часового Яру створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Фото: ЗСУ укріплюють оборону у районі Часового Яру (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сирський підкреслив, що українські бригади "вгризлися" в землю. Так, ЗСУ вдалося знищити групи піхоти, які вийшли до мікрорайону "Новий". Окупантів ліквідували ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

"Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", - зазначив Сирський.

За його словами, для зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - додав головком.

Росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня, ЗСУ посилюють оборону, - Сирський

скриншот deepstatemap.live

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася.

За його словами, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. Використанню броньованої техніки сприяє погода.

Загалом після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Один з пріоритетів ворога став Часів Яр.

У Міноборони наголосили, що село Богданівка у Бахмутському районі залишається під контролем ЗСУ, там йдуть важкі бої.

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