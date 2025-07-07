В "Армія+" з’явилися 6 нових рапортів для військових

У застосунку "Армія+" з’явилися шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення зі служби після полону, заочного навчання, зміни персональних даних і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо: звільнення зі служби після полону;

заочного навчання під час служби;

призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);

початку тимчасового виконання обов’язків;

продовження служби для непридатних;

зміни персональних даних. Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити та подати їх можна за кілька хвилин. "У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів. Ми чуємо запит військових - менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі - заради розвитку армії та нашої перемоги", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.