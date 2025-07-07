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В "Армія+" з’явилися 6 нових рапортів для військових

Понеділок 07 липня 2025 15:47
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В "Армія+" з’явилися 6 нових рапортів для військових Фото: в "Армія+" з'явилися 6 нових рапортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Армія+" з’явилися шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення зі служби після полону, заочного навчання, зміни персональних даних і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

  • звільнення зі служби після полону;
  • заочного навчання під час служби;
  • призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);
  • початку тимчасового виконання обов’язків;
  • продовження служби для непридатних;
  • зміни персональних даних.

Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити та подати їх можна за кілька хвилин.

"У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів. Ми чуємо запит військових - менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі - заради розвитку армії та нашої перемоги", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, в роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

У січні цього року військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

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