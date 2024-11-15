Військові отримуватимуть "бойові" виплати за операції на території РФ: рішення уряду
Ілюстративне зображення (Getty Images)
Кабінет міністрів правки до двох постанов, які регламентують виплати військовим. Мова йде про бійців, які виконують бойові дії на території країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів України в парламенті Тараса Мельничука.
Як й згадувалось вище, виплати стосуватимуться тих, хто виконує бойові завдання на території країни-агресора. Згідно з правками:
- військові, які здійснюють заходи для забезпечення оборони України на території країни-агресора: 100 тисяч гривень з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах. У тому ж числі одноразова виплата 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань;
- працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) й поліція, перебуваючи на території держави-агресора, отримують 100 тисяч гривень розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
- поранення на території країни-агресора - додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень;
- у разі загибелі на території країни-агресора під час виконання бойового завдання - родичі бійця мають право на 15 мільйонів гривень;
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці, які були тричі нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримуватимуть доплати. Також у жовтні уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських.
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