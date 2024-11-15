Військові отримуватимуть "бойові" виплати за операції на території РФ: рішення уряду

Кабінет міністрів правки до двох постанов, які регламентують виплати військовим. Мова йде про бійців, які виконують бойові дії на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів України в парламенті Тараса Мельничука.

Як й згадувалось вище, виплати стосуватимуться тих, хто виконує бойові завдання на території країни-агресора. Згідно з правками:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці, які були тричі нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримуватимуть доплати. Також у жовтні уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських.

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