Военные будут получать "боевые" выплаты за операции на территории РФ: решение правительства

Кабинет министров правки в два постановления, которые регламентируют выплаты военным. Речь идет о бойцах, которые выполняют боевые действия на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров Украины в парламенте Тараса Мельничука.

Как и упоминалось выше, выплаты будут касаться тех, кто выполняет боевые задачи на территории страны-агрессора. Согласно правкам:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы, трижды награжденные "Крестом боевых заслуг" будут получать доплаты. Также в октябре правительство изменило порядок выплат семьям погибших военных и полицейских.

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