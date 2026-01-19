Військові Нідерландів залишили Гренландію
Два офіцери Королівського флоту Нідерландів завершили участь у розвідувальній місії в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктиці та залишили острів відповідно до плану.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.
Зазначається, що розвідувальна місія проводилася під керівництвом Данії. До операції долучилися кілька країн-членів НАТО, зокрема Нідерланди, з метою оцінки можливостей проведення спільних арктичних навчань під назвою Arctic Endurance.
Під час місії нідерландські офіцери поділилися власним оперативним та логістичним досвідом. Підготовчі заходи щодо подальших етапів навчань планують продовжити найближчим часом у Данії та Нідерландах.
У Міноборони Нідерландів зазначили, що наступним кроком може стати проведення масштабнішої операції в межах НАТО. Це питання обговорюватиметься найближчим часом на рівні Альянсу.
Варто зауважити, що напередодні група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано й без пояснень залишила Гренландію і вилетіла зі столиці острова Нуук.
Що відомо про заяви Трампа щодо Гренландії
Наприкінці 2024 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року він повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
7 січня 2026 року він не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом і публічно закликав до "приєднання" острова до США, назвавши це неминучим.
Вже 17 січня Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
За його словами, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".