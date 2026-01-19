Військові Нідерландів залишили Гренландію

Два офіцери Королівського флоту Нідерландів завершили участь у розвідувальній місії в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктиці та залишили острів відповідно до плану.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

Зазначається, що розвідувальна місія проводилася під керівництвом Данії. До операції долучилися кілька країн-членів НАТО, зокрема Нідерланди, з метою оцінки можливостей проведення спільних арктичних навчань під назвою Arctic Endurance.

Під час місії нідерландські офіцери поділилися власним оперативним та логістичним досвідом. Підготовчі заходи щодо подальших етапів навчань планують продовжити найближчим часом у Данії та Нідерландах.

У Міноборони Нідерландів зазначили, що наступним кроком може стати проведення масштабнішої операції в межах НАТО. Це питання обговорюватиметься найближчим часом на рівні Альянсу.

Варто зауважити, що напередодні група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано й без пояснень залишила Гренландію і вилетіла зі столиці острова Нуук.