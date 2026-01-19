ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Военные Нидерландов покинули Гренландию

Гренландия, Понедельник 19 января 2026 15:24
UA EN RU
Военные Нидерландов покинули Гренландию Иллюстративное фото: военные Нидерландов покинули Гренландию (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Два офицера Королевского флота Нидерландов завершили участие в разведывательной миссии в Гренландии в рамках совместных военных учений в Арктике и покинули остров в соответствии с планом.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Отмечается, что разведывательная миссия проводилась под руководством Дании. К операции присоединились несколько стран-членов НАТО, в частности Нидерланды, с целью оценки возможностей проведения совместных арктических учений под названием Arctic Endurance.

Во время миссии нидерландские офицеры поделились собственным оперативным и логистическим опытом. Подготовительные мероприятия по дальнейшим этапам учений планируют продолжить в ближайшее время в Дании и Нидерландах.

В Минобороны Нидерландов отметили, что следующим шагом может стать проведение более масштабной операции в рамках НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на уровне Альянса.

Стоит заметить, что накануне группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук.

Что известно о заявлениях Трампа по Гренландии

В конце 2024 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года он повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.

Уже 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Гренландия
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа