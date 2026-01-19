Военные Нидерландов покинули Гренландию
Два офицера Королевского флота Нидерландов завершили участие в разведывательной миссии в Гренландии в рамках совместных военных учений в Арктике и покинули остров в соответствии с планом.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Отмечается, что разведывательная миссия проводилась под руководством Дании. К операции присоединились несколько стран-членов НАТО, в частности Нидерланды, с целью оценки возможностей проведения совместных арктических учений под названием Arctic Endurance.
Во время миссии нидерландские офицеры поделились собственным оперативным и логистическим опытом. Подготовительные мероприятия по дальнейшим этапам учений планируют продолжить в ближайшее время в Дании и Нидерландах.
В Минобороны Нидерландов отметили, что следующим шагом может стать проведение более масштабной операции в рамках НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на уровне Альянса.
Стоит заметить, что накануне группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук.
Что известно о заявлениях Трампа по Гренландии
В конце 2024 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.
В начале 2026 года он повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.
7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.
Уже 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".