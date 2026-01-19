Военные Нидерландов покинули Гренландию

Два офицера Королевского флота Нидерландов завершили участие в разведывательной миссии в Гренландии в рамках совместных военных учений в Арктике и покинули остров в соответствии с планом.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Отмечается, что разведывательная миссия проводилась под руководством Дании. К операции присоединились несколько стран-членов НАТО, в частности Нидерланды, с целью оценки возможностей проведения совместных арктических учений под названием Arctic Endurance.

Во время миссии нидерландские офицеры поделились собственным оперативным и логистическим опытом. Подготовительные мероприятия по дальнейшим этапам учений планируют продолжить в ближайшее время в Дании и Нидерландах.

В Минобороны Нидерландов отметили, что следующим шагом может стать проведение более масштабной операции в рамках НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на уровне Альянса.

Стоит заметить, что накануне группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук.