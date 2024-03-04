Військові можуть отримати грошову допомогу в разі встановлення інвалідності: інструкція

Військовослужбовці, які мають довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Отримати таку допомогу можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК.

Тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, треба подати документи до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку.

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Які документи знадобляться

Потрібно підготувати копії:

паспорта;

ідентифікаційного номера;

номера банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;

постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

виписки з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв'язку зі звільненням.

Особам, які звільнилися зі ЗСУ, необхідно також подати виписку з наказу військової частини, що підтверджує їхнє виключення зі списків у зв'язку зі звільненням.

"Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД і доводить їх до військової частини або ОТЦК і СП відповідно, які здійснюють виплати грошової допомоги", - додали в Мінреінтеграції.

Виплати військовим та їхнім сім'ям

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім'ям.

Також раніше ми писали, у якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати.