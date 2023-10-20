В якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати

Родичі військових, які загинули під час виконання бойових завдань, зникли безвісти чи були взяти в полон, отримують грошові виплати. Однак у цьому питанні існує порядок черговості.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Армія.Inform пояснює, в якому порядку надають виплати сім'ям військових певних категорій.