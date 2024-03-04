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Военные могут получить денежную помощь в случае установления инвалидности: инструкция

Украина, Понедельник 04 марта 2024 03:16
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Военные могут получить денежную помощь в случае установления инвалидности: инструкция Архивное фото: Военные могут получить денежную помощь в случае установления инвалидности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащие, которые имеют справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности или процента потери трудоспособности, имеют возможность получить единовременную денежную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Получить такую помощь можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки МСЭК.

Тем, кто служит, нужно подать соответствующий рапорт командиру воинской части. Бывшим военнослужащим, которые уволились из ВСУ, надо подать документы в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

По месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.

Какие документы понадобятся

Нужно подготовить копии:

  • паспорта;
  • идентификационного номера;
  • номера банковского счета;
  • справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;
  • постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
  • справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;
  • выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Лицам, которые уволились из ВСУ, необходимо также подать выписку из приказа воинской части, подтверждающую их исключение из списков в связи с увольнением.

"Комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доводит их до воинской части или ОТЦК и СП соответственно, которые осуществляют выплаты денежной помощи", - добавили в Минреинтеграции.

Выплаты военным и их семьям

Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.

Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.

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