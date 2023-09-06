Виплати полонених можуть віддавати їхнім сім’ям: Шуляк розповіла про прийняті ВРУ зміни
Верховна рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім’ям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно", - розповіла Олена Шуляк.
Так, у проекті закону пропонується:
- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
"Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам", - резюмувала Шуляк.
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