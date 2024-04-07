Військові можуть оскаржити висновок ВЛК: інструкція Міноборони

За даними міністерства, якщо у постанові Військово-лікарської комісії ступінь тяжкості поранення чи травми, на думку військового, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:

написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;

командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК);

ЛКК ухвалює рішення.

В Міноборони зауважили, що у разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою.

Водночас, за словами міністерства, встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.