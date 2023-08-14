Зеленський анонсував рішення через неякісну роботу ВЛК

Влада України готуватиме рішення для того, щоб виправити неякісну роботу військово-лікарських комісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що сьогодні відвідав українських військових у Донецькій області. Він поспілкувався з командирами бригад та батальйонів.

"Сьогодні це були докладні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, які зараз ці можливості та якими вони мають бути", - розповів Зеленський.

За його словами, також порушувалися питання зброї та дефіцитних снарядів, ремонту техніки і не тільки.

"Важлива тема - це те, як командири можуть керувати особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові та командири повинні займатися війною, а не бюрократією. Готуватимемо рішення", - наголосив президент.

Проблеми з роботою ВЛК

Нагадаємо, останнім часом в Україні стає дедалі актуальнішою проблема роботи військово-лікарських комісій. Зокрема, бійці ЗСУ в окремих випадках не можуть отримати необхідних довідок і не тільки.

Для того, щоб виправити такі проблеми, в Україні створили спеціальну робочу групу. Одним з її завдань є розробка можливостей для прискорення роботи ВЛК.

На тлі неякісної роботи ВЛК в Україні виникають скандальні випадки. Наприклад, нещодавно в одній з військових частин помер чоловік з Одеської області, якого мобілізували з епілепсією. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.