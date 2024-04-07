RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные могут обжаловать заключение ВВК: инструкция Минобороны

Фото: военные могут обжаловать заключение ВВК (biz.today.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, если в постановлении Военно-врачебной комиссии степень тяжести ранения или травмы, по мнению военного, указана неправильно - обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:

  • написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;
  • командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК);
  • ВКК принимает решение.

В Минобороны отметили, что в случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой

В то же время, по словам министерства, установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

 

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛКВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты