Военные могут обжаловать заключение ВВК: инструкция Минобороны

Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По данным министерства, если в постановлении Военно-врачебной комиссии степень тяжести ранения или травмы, по мнению военного, указана неправильно - обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:
В Минобороны отметили, что в случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой.
В то же время, по словам министерства, установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.
ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.