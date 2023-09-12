Громади направлятимуть залишки бюджетів на оборону. Законопроект пройшов Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Змінами до держбюджету пропонується:

зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету у повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг близько 95,2 млрд гривень);

зарахування з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року до фонду держбюджету надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг з 1 жовтня 2023 року до кінця року 25,8 млрд гривень та у 2024 році - 93,7 млрд гривень).

Кошти пропонують навпіл розділити між службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

Перші мають за виділені кошти закупити спецобладнання, а міністерство перенаправить свою частину на виконання державних програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Також на період дії воєнного стану пропонується спрямувати залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, на забезпечення підтримки обороноздатності держави.

Бюджет-2024

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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