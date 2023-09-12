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Зеленський підписав рішення РНБО щодо реформи ВЛК: що воно передбачає

Україна, Вівторок 12 вересня 2023 20:36
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Зеленський підписав рішення РНБО щодо реформи ВЛК: що воно передбачає Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 вересня, увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Так, Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету міністрів забезпечити:

  • у тижневий строк - утворення робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану в Україні;

  • у тримісячний строк - перевірку робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії воєнного стану;

  • у двотижневий строк - опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними чи обмежено придатними до військової служби;

  • у тижневий строк - розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

  • у тижневий строк - спільно з головами ОВА та КМВА та Генеральним штабом вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

  • у двотижневий строк - опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів.

Водночас МОЗ, Міноборони, Мінцифрі, Генштабу, НЗСУ, головам ОВА та КМВА було доручено у тижневий строк вдосконалити систему медичних оглядів ВЛК, передбачивши, зокрема:

  • встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів;

  • забезпечення цифровізації відповідних процесів;

  • забезпечення умов для проведення медичних оглядів допризовників, а також іноземних громадян позаштатними постійними ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

  • визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду допризовників, призовників, військовозобов'язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням вимог Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;

  • перегляд специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за пакетом медичних послуг "Медичний огляд";

  • організацію навчання особового складу позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою забезпечення їх ефективної роботи з електронною системою охорони здоров'я, а також підвищення їх інформованості стосовно особливостей військово-лікарської експертизи в ЗСУ в умовах воєнного стану.

Головам ОВА та КМВА спільно з начальниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у тижневий строк ужити вичерпних заходів для організації системи постійного моніторингу навантаження на позаштатні постійних ВЛК з метою своєчасного збільшення їх кількості у разі потреби.

Національному агентству з питань запобігання корупції дано завдання здійснити аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК, за результатами якого в разі потреби внести у встановленому порядку пропозиції щодо змін до відповідних нормативно-правових актів.

ДБР, МВС, СБУ за участю Офісу генпрокурора доручили невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у системі військово-лікарської експертизи.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

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