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Військові можуть оскаржити висновок ВЛК: інструкція Міноборони

Україна, Неділя 07 квітня 2024 21:25
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Військові можуть оскаржити висновок ВЛК: інструкція Міноборони Фото: військові можуть оскаржити висновок ВЛК (biz.today.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо, на його думку, рішення комісії не відображає реального стану його здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними міністерства, якщо у постанові Військово-лікарської комісії ступінь тяжкості поранення чи травми, на думку військового, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:

  • написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;
  • командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК);
  • ЛКК ухвалює рішення.

В Міноборони зауважили, що у разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою.

Водночас, за словами міністерства, встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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