Військові можуть оскаржити висновок ВЛК: інструкція Міноборони
Військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо, на його думку, рішення комісії не відображає реального стану його здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними міністерства, якщо у постанові Військово-лікарської комісії ступінь тяжкості поранення чи травми, на думку військового, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом:
- написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;
- командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК);
- ЛКК ухвалює рішення.
В Міноборони зауважили, що у разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою.
Водночас, за словами міністерства, встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.
Реформа військово-лікарських комісій в Україні
ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.
У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.