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Военные могут обжаловать заключение ВВК: инструкция Минобороны

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 21:25
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Военные могут обжаловать заключение ВВК: инструкция Минобороны Фото: военные могут обжаловать заключение ВВК (biz.today.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, если в постановлении Военно-врачебной комиссии степень тяжести ранения или травмы, по мнению военного, указана неправильно - обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:

  • написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;
  • командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК);
  • ВКК принимает решение.

В Минобороны отметили, что в случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой.

В то же время, по словам министерства, установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

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