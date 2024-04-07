Военные могут обжаловать заключение ВВК: инструкция Минобороны

Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

По данным министерства, если в постановлении Военно-врачебной комиссии степень тяжести ранения или травмы, по мнению военного, указана неправильно - обжаловать такой вывод можно по следующему алгоритму:

написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;

командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК);

ВКК принимает решение.

В Минобороны отметили, что в случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой.

В то же время, по словам министерства, установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.