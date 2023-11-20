Військові можуть оскаржити висновки ВЛК: у МОЗ розповіли про два способи

Українські військовослужбовці мають право оскаржити висновки ВЛК у разі того, якщо рішення комісії не відображає його реального стану здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього. Для цього необхідно:

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК;

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Суд також може допомогти військовим

Військово-лікарська комісія за результатами розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачеві надають новий висновок про стан здоров'я, саме його тепер і братимуть до уваги.

У спірних і складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК). Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату - позивач може звернутися до суду.

"Слід зазначити, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показаннями, адже це не входить до його компетенції. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії і на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК", - додали у МОЗ.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.