Військові можуть оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій

За даними міністерства, якщо у постанові військово-лікарської комісії ступінь тяжкості поранення чи травми, на вашу думку, зазначено неправильно її можна оскаржити. Для цього необхідно слідувати алгоритму:

Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;

Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛЕК);

ЛЕК ухвалює рішення.

"У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою", - наголосили в МО.

Водночас в міністерстві зазначили, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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