Військові катери друкують на 3D-принтері за лічені дні: США тестують нову технологію

Бойовий човен із відходів та лави

Сьогодні будівництво швидкісних військових човнів жорсткого типу (так званих RHIB, які використовують спецпризначенці Navy SEALs чи берегова охорона) - це складний і довгий процес.

Стартап із Гаваїв Voltage Vessels придумав, як вирішити цю проблему. Розробники створили 6-метровий бойовий катер за допомогою великого промислового 3D-принтера.

Для цього компанія розробила унікальний матеріал - Eclipse X9. Це суміш звичайного переробленого термопластику та подрібненого базальту - міцного вулканічного мінералу.

Чому винайдена сировина краща за звичайний метал чи скловолокно?

Вчені з Університету Мену (одного з головних центрів дослідження 3D-друку у США) провели суворі тести матеріалу і підтвердили його унікальні характеристики:

Виняткова міцність: тести на розтягнення та згинання показали, що Eclipse X9 вдвічі міцніший за сучасні промислові матеріали, які використовують для друку звичайних цивільних човнів.

Властивості "невидимки": на відміну від металевих катерів, базальтовий пластик не відбиває радіолокаційні хвилі. Тобто, човен значно важче помітити ворожим радарам.

Захист від води: матеріал тестували у солоній морській воді понад два роки. Він практично не вбирає вологу (менше ніж 0,4%) і зберігає понад 90% своєї міцності після тривалого плавання.

Крім того, корпус не створює жодних радіоперешкод для власних антен, рацій та навігаційних датчиків човна.

Завод у коробці: як це працюватиме на практиці?

Головна ідея стартапу полягає у тому, щоб взагалі відмовитися від традиційних суднобудівних верфей. Натомість військові хочуть створити мережу друкарських точок на базах по всьому світу - наприклад, у Гуамі, Філіппінах чи Японії.

Бонус для екології: такий пластик можна переробляти безліч разів. Коли термін служби човна закінчиться або якщо його сильно пошкодять, корпус можна подрібнити, розплавити та надрукувати з цієї ж сировини абсолютно нові деталі чи інший катер прямо на базі.

Наразі перший тестовий катер уже передали військовим США для армійських випробувань та оцінки його інтеграції у програми роботів морського флоту.