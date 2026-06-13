Ракети Х-101 стали небезпечнішими: що показав аналіз уламків

Росія щомісяця випускає з конвеєра десятки крилатих ракет Х-101, і вони майже одразу атакують Україну.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба.
Росія виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць. І майже одразу їх використовує - аналіз останніх ударів показав, що в атаках задіяні ракети, виготовлені лише кілька тижнів тому.
Х-101 - не нова зброя, але вона пройшла серйозну модернізацію. Ракету суттєво вдосконалили, щоб ускладнити її виявлення та знищення.
Що саме змінилося:
"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", - розповів Заруба.
Досягти цього вдалося за рахунок зменшення об'єму паливного бака - звільнене місце використали для нарощування бойового заряду. Також зафіксований перехід від цивільних чипів до спеціалізованої мікроелектроніки, яку закуповують через азійські країни.
За словами Заруби, переважна частина критичних компонентів - іноземного виробництва.
"До 80-90% критичної мікроелектроніки - це виробництво компаній США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати військовій галузі. І закупляються через мережу посередників", - заявив Заруба.
Окрім ракет, Росія нарощує використання модернізованих авіабомб. За основу беруть радянські зразки, які переобладнують у керовані авіабомби (КАБ) з модулем УМПК. Зафіксовано і застосування касетних авіабомб.
Паралельно розробляють проміжний тип боєприпасів - між КАБ і дроном. Загалом російський військово-промисловий комплекс суттєво нарощує виробництво засобів повітряного нападу.
Нагадаємо, у ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами різних типів. Сили ППО збили 110 з них, проте зафіксовано влучання на трьох об'єктах.
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