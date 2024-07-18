Військові на Донеччині закликають призначити керівника військової адміністрації Мирнограду

Останнім часом російська армія почала частіше обстрілювати Мирноград. Так, 11 липня окупанти атакували місто п'ятьма керованими авіабомбами "УМПБ Д-30СН". В результаті обстрілу загинув 15-річний хлопець, ще 13 людей постраждали, серед них - 13-річні дівчинка та хлопець.

А вже наступного дня росіяни скинули керовану авіабомбу на автобусну зупинку в Мирнограді, внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення. Серед постраждалих був 16-річних юнак.

Ще один обстріл Мирнограду стався 14 липня. Тоді російська армія влучила в багатоквартирний будинок, вбивши жінку.

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