Военные в Донецкой области призывают назначить главу военной администрации Мирнограда

В последнее время российская армия стала чаще обстреливать Мирноград. Так, 11 июля оккупанты атаковали город пятью управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30СН". В результате обстрела погиб 15-летний парень, еще 13 человек пострадали, среди них - 13-летняя девочка и парень.

А уже на следующий день россияне сбросили управляемую авиабомбу на автобусную остановку в Мирнограде, в результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения. Среди пострадавших был 16-летний парень.

Еще один обстрел Мирнограда произошел 14 июля. Тогда российская армия попала в многоквартирный дом, убив женщину.

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