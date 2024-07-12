Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Внаслідок обстрілу ворога загинув 15-річний хлопець. Також поранення отримали 13-річні дівчинка та хлопець.

Загалом постраждали 13 людей.

Під час обстрілу були пошкоджені:

43 приватних будинки;

два багатоквартирних будинки;

два заклади освіти;

магазин;

господарчі споруди;

автомобілі.

Фото: росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих (npu.gov.ua)

"Поліцейські обходять постраждалі оселі, фіксують руйнування, виявляють людей, яким потрібна допомога", - пише Нацполіція.

Масовані обстріли України

Останні місяці терористи посилили масовані удари по території України. Вчора, увечері ворог під час обстрілу застосував 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 й протягом ночі запустив ще 19 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Основним напрямком удару був Старокостянтинів.

Під час відбиття атаки було знищено 11 БпЛА у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.