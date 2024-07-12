Росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих
Вчора, 11 липня, росіяни атакували п'ятьма керованими авіабомбами (КАБ) "УМПБ Д-30СН" Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Внаслідок обстрілу ворога загинув 15-річний хлопець. Також поранення отримали 13-річні дівчинка та хлопець.
Загалом постраждали 13 людей.
Під час обстрілу були пошкоджені:
- 43 приватних будинки;
- два багатоквартирних будинки;
- два заклади освіти;
- магазин;
- господарчі споруди;
- автомобілі.
Фото: росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих (npu.gov.ua)
"Поліцейські обходять постраждалі оселі, фіксують руйнування, виявляють людей, яким потрібна допомога", - пише Нацполіція.
Масовані обстріли України
Останні місяці терористи посилили масовані удари по території України. Вчора, увечері ворог під час обстрілу застосував 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 й протягом ночі запустив ще 19 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
Основним напрямком удару був Старокостянтинів.
Під час відбиття атаки було знищено 11 БпЛА у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.
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