Військові на Донеччині закликають призначити керівника військової адміністрації Мирнограду

У місті Мирноград Донецької області вже близько пів року немає постійного голови військової адміністрації. Це заважає ефективній комунікації підрозділів ЗСУ з місцевою владою, в тому числі щодо питання фортифікацій.

Про це РБК-Україна розповіло кілька офіцерів підрозділів ЗСУ, що стримують ворога на Донеччині.

До лютого 2024 року міську військову адміністрацію Мирнограду очолював Юрій Ключка. Але він був звільнений указом президента, після чого обійняв посаду заступника голови Донецької ОВА.

Мирноград - місто у Покровському районі Донецької області, яке сьогодні знаходиться фактично за 15 кілометрів до лінії фронту.

На низьку взаємодію місцевої влади Мирнограду з військовими також вказує місцеве видання "Остров" , пояснюючи це неврегульованим статусом нинішнього керівництва міста.

Останнім часом російська армія почала частіше обстрілювати Мирноград. Так, 11 липня окупанти атакували місто п'ятьма керованими авіабомбами "УМПБ Д-30СН". В результаті обстрілу загинув 15-річний хлопець, ще 13 людей постраждали, серед них - 13-річні дівчинка та хлопець.

А вже наступного дня росіяни скинули керовану авіабомбу на автобусну зупинку в Мирнограді, внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення. Серед постраждалих був 16-річних юнак.

Ще один обстріл Мирнограду стався 14 липня. Тоді російська армія влучила в багатоквартирний будинок, вбивши жінку.

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