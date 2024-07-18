Военные в Донецкой области призывают назначить главу военной администрации Мирнограда

В городе Мирноград Донецкой области уже около полугода нет постоянного главы военной администрации. Это мешает эффективной коммуникации подразделений ВСУ с местными властями, в том числе по вопросу фортификаций.

Об этом РБК-Украина рассказало несколько офицеров подразделений ВСУ, сдерживающих врага в Донецкой области.

В настоящее время военной администрацией руководит исполняющий обязанности главы. Эту должность занимает Юрий Третяк.

До февраля 2024 года городскую военную администрацию Мирнограда возглавлял Юрий Ключко. Но он был уволен указом президента, после чего получил должность заместителя главы Донецкой ОВА.

Мирноград - город в Покровском районе Донецкой области, который сегодня находится фактически в 15 километрах от линии фронта.

На низкое взаимодействие местных властей Мирнограда с военными также указывает местное издание "Остров" , объясняя это неурегулированным статусом нынешнего руководства города.

В последнее время российская армия стала чаще обстреливать Мирноград. Так, 11 июля оккупанты атаковали город пятью управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30СН". В результате обстрела погиб 15-летний парень, еще 13 человек пострадали, среди них - 13-летняя девочка и парень.

А уже на следующий день россияне сбросили управляемую авиабомбу на автобусную остановку в Мирнограде, в результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения. Среди пострадавших был 16-летний парень.

Еще один обстрел Мирнограда произошел 14 июля. Тогда российская армия попала в многоквартирный дом, убив женщину.

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