Военные в Донецкой области призывают назначить главу военной администрации Мирнограда
В городе Мирноград Донецкой области уже около полугода нет постоянного главы военной администрации. Это мешает эффективной коммуникации подразделений ВСУ с местными властями, в том числе по вопросу фортификаций.
Об этом РБК-Украина рассказало несколько офицеров подразделений ВСУ, сдерживающих врага в Донецкой области.
На низкое взаимодействие местных властей Мирнограда с военными также указывает местное издание "Остров", объясняя это неурегулированным статусом нынешнего руководства города.
Мирноград - город в Покровском районе Донецкой области, который сегодня находится фактически в 15 километрах от линии фронта.
До февраля 2024 года городскую военную администрацию Мирнограда возглавлял Юрий Ключко. Но он был уволен указом президента, после чего получил должность заместителя главы Донецкой ОВА.
В настоящее время военной администрацией руководит исполняющий обязанности главы. Эту должность занимает Юрий Третяк.
В последнее время российская армия стала чаще обстреливать Мирноград. Так, 11 июля оккупанты атаковали город пятью управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30СН". В результате обстрела погиб 15-летний парень, еще 13 человек пострадали, среди них - 13-летняя девочка и парень.
А уже на следующий день россияне сбросили управляемую авиабомбу на автобусную остановку в Мирнограде, в результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения. Среди пострадавших был 16-летний парень.
Еще один обстрел Мирнограда произошел 14 июля. Тогда российская армия попала в многоквартирный дом, убив женщину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.